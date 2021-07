Sant Julià i el Govern projecten la creació d’una plaça d’uns 700 metres quadrats que sobrevolarà l’avinguda Rocafort

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria continua impulsant projectes per tal de dinamitzar aquelles zones del poble que actualment es troben més abandonades. En aquest sentit, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració pel qual es preveu la construcció d’un nou espai públic a la zona de les Arades. El projecte, que compta amb un pressupost estimat proper als 900.000 euros i que serà declarat d'interès nacional per l'executiu per fer-lo viable, té com a finalitat la creació d’una plaça d’uns 700 metres quadrats -similar a la plaça de la Germandat- que sobrevolarà l’avinguda Rocafort. Amb aquesta obra, segons ha explicat Majoral, es persegueixen dos objectius: un d’ells és eliminar el risc d’inundabilitat de tota l’avinguda, per la qual cosa un cop l’obra sigui una realitat es podrà edificar sense inconvenients en les tres parcel·les disponibles de la zona, i l’altre és el de disposar d’un nou espai públic a la part alta de la vila on es puguin celebrar esdeveniments de tota mena.

Projecte de plaça a Sant Julià

plànol del conveni de col·laboració entre el Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria per a la construcció d’una plaça pública i la protecció del nucli urbà enfront el risc de desbordament del riu Gran Valira.

Amb aquesta obra, segons ha explicat Majoral, es persegueixen dos objectius: un d'ells és eliminar el risc d'inundabilitat de tota l'avinguda, per la qual cosa un cop els treballs siguin una realitat es podrà edificar sense inconvenients en les tres parcel·les disponibles de la zona, i l'altre és el de disposar d'un nou espai públic a la part alta de la vila on es puguin celebrar esdeveniments de tota mena. A més a més, el cònsol ha explicat que el nou espai públic també disposarà d'un petit mirador que sobrevolarà el riu Valira. En definitiva, es tractarà "d'un espai agradable, que donarà vida a la part alta del poble i que aportarà llum i alegria".

Per la seva banda, Filloy ha posat en relleu que aquesta mena de convenis signats entre administracions públiques "són molt beneficiosos", ja que "ens permet optimitzar molt millor els recursos materials i humans a l'hora de fer l'obra". La intervenció, per tant, també ajudarà a solucionar l'històric problema d'inundabilitat -que anirà a càrrec del Govern-, ja que es duran a terme "una sèrie d'excavacions per fer més ampla la capacitat hidràulica del riu", i també s'instal·laran unes proteccions per evitar que l'aigua arribi a les edificacions de la zona de més avall. Així mateix, el titular de Territori ha posat en relleu que l'obra "donarà més capacitat i esdevindrà un lloc més de trobada en aquesta zona on, a vegades, costa trobar espais per a fer activitats".

Finalment, Majoral ha afirmat que serà el comú qui encarregarà el projecte i licitarà les obres. Després de pagar les factures corresponents, passarà al Govern aquelles relatives a la inundabilitat i l'executiu "és qui tornarà els diners al comú". Actualment, el projecte ja es troba en fase de redacció i està previst que es finalitzi la confecció a mitjans d'agost. Posteriorment es convocarà un concurs públic on es podran presentar les empreses interessades i les previsions són que els treballs s'iniciïn de cara al setembre.