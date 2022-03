Sant Julià implementarà un projecte de seguretat viària per a infants desenvolupat per alumnes d'FP

Sant Julià de LòriaUna classe d'alumnes de batxillerat professional socioeducatiu del Centre de Formació Professional d'Aixovall va presentar a principis d'any una proposta de projecte de seguretat viària per a infants menors de tres anys que han treballat des d'una assignatura del centre. Aquest projecte, pensat per a iniciar en la seguretat vària als infants de l'escola bressol que fins al moment no tenien cap material adreçat a la seva edat, es va fer arribar al comú, el qual va fer una selecció del que es considerava més apropiat per a l'edat dels infants.

A partir d'aquest moment, els alumnes van començar a elaborar la proposta definitiva del projecte per presentar-lo directament en una jornada dissenyada per a l'ocasió. En aquest sentit, aquest dijous la cònsol menor, Mireia Codina, la consellera de Social, Maria Servat i el coordinador de l'escola bressol Laurèdia Xics, Sergi Salvadó, s'han desplaçat fins al centre educatiu, on han escoltat de primera mà la proposta formada per una cançó, dos recorreguts, un conjunt d'imatges relacionades amb els recorreguts, un conte i la plantilla del logotip per marcar els traçats.

Allà mateix, Codina els ha assegurat que el comú està interessat a implementar aquest projecte de cara a l'any vinent i s'ha acordat establir una nova trobada amb els alumnes per fer-los el retorn, ja que la corporació pensa implementar algunes modificacions tot i que respectarà la base troncal de la iniciativa. "Estem gratament sorpresos de la qualitat del què heu pensat", els ha manifestat Codina.

Per a la corporació el projecte té interès perquè el Pla d'Educació Viària del Govern comença a partir dels quatre anys, però molts dels infants de l'escola bressol ja caminen i per això es creu necessari que coneguin els perills que hi ha a la via pública. Per això, els alumnes han estudiat els recorreguts més habituals dels infants que són el que va des de l'escola fins a LAUesport i un altre que va al parc del Prat del Senzill.

Per facilitar els desplaçaments, i seguint el camí escolar dels més grans, proposen pintar en color verd uns esquirols en la zona segura de la vorera per on circularan els infants. La proposta també recull els punts de perill i recomanacions per superar-los i fer així més fàcil la tasca de les educadores.

La presentació s'ha fet en presència de la professora del centre Lydia Magallón i la directora Anna Magallón. Aquesta darrera ha elogiat la capacitat dels alumnes i els ha recordat la importància de fer coses que tinguin implementació real i que no es quedin en mera teoria. "Teniu molt potencial i l'heu d'explotar més enllà d'aquest centre sigui quin sigui el camí que cadascú triï", els ha dit.