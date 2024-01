Sant Julià rep el director de Gabinet de la Representació del Copríncep francès amb motiu de l'habitatge

Andorra la VellaEls cònsols Cerni Cairat i Sofia Cortesao del Comú de Sant Julià han mantingut una trobada amb el director de Gabinet de la Representació del Copríncep francès. En aquesta reunió, es van abordar els reptes de futur de la parròquia, amb especial atenció a qüestions com l'habitatge, l'urbanisme amb la regulació del creixement i la construcció del vial.

La trobada va ser marcada pel diàleg constructiu entre les parts, destacant la importància de les qüestions abordades per garantir el desenvolupament sostenible i l'òptima qualitat de vida dels habitants de la parròquia. Les discussions es van centrar en temes crucials com les polítiques d'habitatge, les estratègies d'urbanisme i la planificació del creixement de la localitat.

Amb un esperit de col·laboració, els representants del Comú i el director de Gabinet van intercanviar opinions i propostes per abordar els reptes presents i futurs de Sant Julià. La reunió serveix com a mostra del compromís continu de les autoritats locals en la cerca de solucions innovadores i sostenibles per al progrés i el benestar de la comunitat.