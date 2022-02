Sarajevo pren força com a subseu de la candidatura dels Jocs Olímpics del Pirineu

BarcelonaEls Jocs Olímpics d’hivern de Pequín van servir per organitzar una trobada entre els presidents del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, i el seu homònim bosnià, Marijan Kvesic. L’objectiu? Veure la viabilitat d’incloure Sarajevo com una de les seus de la candidatura que pretén portar els Jocs d’Hivern a Barcelona i al Pirineu el 2030. Segons ha pogut saber l’ARA, aquesta idea que porta anys sobre la taula s’ha reactivat gràcies a l’entusiasme dels bosnians, la predisposició del Comitè Olímpic Internacional (COI) i la bona recepció entre els responsables de la candidatura a Catalunya. “Ara mateix la idea és proposar que Sarajevo sigui una de les seus gràcies al circuit de bobsleigh i luge. No caldria construir cap instal·lació gegant al Pirineu, s’invertiria en modernitzar el circuit urbà que tenen a Bòsnia i serviria per reforçar els lligams de Catalunya amb Sarajevo 30 anys després”, expliquen fonts de la candidatura. El COE, que prioritzava fer totes les proves en territori espanyol, també ho veu ara amb bons ulls, ja que facilita adaptar la candidatura a les noves exigències del COI, que no vol que es construeixin grans instal·lacions que després no es facin servir.

L’alcaldessa de la capital bosniana, Benjamina Karic, no amaga l’entusiasme que els desperta la idea. Ho ha explicitat a les xarxes socials: “Tenim la voluntat de tornar a encendre conjuntament la flama olímpica amb els nostres amics de Barcelona per al gran esdeveniment esportiu que se celebrarà l’any 2030”. Karic va penjar també una fotografia amb Vucko, el llop que feia de mascota dels Jocs del 1984, quan Sarajevo va construir un circuit de bobsleigh, skeleton i luge que va quedar malmès durant la guerra dels Balcans, un equipament que s’ha reformat els darrers anys per convertir-lo en un parc urbà ben connectat amb el centre de la ciutat i on es practiquen esports d’aventura, tant a l’estiu com a l’hivern.

“Caldria refer tot el sistema per tenir gel de la pista, però significa una inversió molt inferior al cost de fer un circuit nou. A més, la zona de Sarajevo té neu assegurada i molts equips de bobsleigh de l’est d’Europa ja l’utilitzen per entrenar-hi a l’estiu amb trineus amb rodes. Ara podrien fer-ho també la resta de l’any”, expliquen des de la candidatura. Les setmanes vinents estan previstes més reunions per acabar de definir la proposta de seus que es vol entregar al COI a finals de març. Primer, una delegació d'aquest organisme visitarà Espanya i, després, una delegació de la candidatura visitarà la capital bosniana.

La candidatura catalana considera que incloure-hi Sarajevo, malgrat que significaria que el 20% dels esportistes no passarien per Catalunya, demostraria que es poden fer uns Jocs sense grans obres i revifaria l’agermanament amb una ciutat que va passar a ser l’onzè districte de Barcelona el 1995 a proposta del llavors alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, que va ajudar així a la reconstrucció de la ciutat. Maragall ja havia demanat una treva olímpica quan Sarajevo era bombardejada durant la inauguració dels Jocs de Barcelona, el 1992, quan va rebre la petita delegació d’esportistes que es van escapar fent servir túnels, una de les quals la nedadora Anja Margetic, actual tinent d'alcalde de Sarajevo. L'alcalde Maragall i Joan Antoni Samaranch, llavors president del COI, es van involucrar molt en l'ajuda a Sarajevo i la seva reconstrucció. De fet, el primer barri reconstruït, amb donacions del COI, va ser la Vila Olímpica de Mojmilo.

El principal maldecap de la candidatura dels Pirineus és ara mateix la tensió política entre els governs de Catalunya i l'Aragó, que encara no han pactat quin seria el nom de la cita, que tindria Barcelona com a seu dels esports de gel. El Pirineu català acolliria esports a la Vall d’Aran i la Cerdanya, mentre que l'aragonès seria la seu de proves d’esquí de fons. El COI, però, exigeix un nou model de Jocs per tancar l’etapa de les grans obres, i el Pirineu no té circuit de bobsleigh ni trampolí. La proposta bosniana, de fet, seria per al circuit de bobsleigh. Del trampolí no se n'ha parlat.

L’altre maldecap de la candidatura és la qüestió climàtica. Un grup d’investigadors van presentar un manifestat dijous alertant del perill de fer uns Jocs en una zona amb poca aigua que pot quedar-se sense neu el 2030. Els responsables de la candidatura afirmen que la proposta es descartarà si un informe d'una agència internacional especialista en clima afirma que els Jocs no serien viables. L'informe s'encarregaria un cop s'hagi entregat la proposta definitiva de candidatura els mesos vinents un cop superades les diferències de punts de vista entre els dirigents polítics.

Al món només hi ha 17 pistes de bobsleigh i skeleton. Sarajevo és la més meridional, situada als Alps dinàrics, una de les zones més fredes d'Europa. El circuit va ser reformat entre 2014 i 2017 per convertir-lo en una zona de lleure, i ara hauria de rebre una inversió de diners perquè pugui tornar a acollir esports d'hivern. Diferents comitès olímpics de l'est d'Europa, com els txecs o els macedonis, ja el fan servir per preparar els Jocs Olímpics amb models de bobsleigh amb rodes, fet que permet als bosnians garantir que el circuit seria d'utilitat tot l'any.

L'acord polític i el canvi climàtic, grans dubtes

El COI té previst escollir la seu dels Jocs del 2030 a tot estirar el febrer del 2023. Després d'algunes edicions dels Jocs que deixaven deutes i edificis faraònics buits, el COI vol remodelar el model de cites olímpiques que assegurin l'aprofitament de les instal·lacions ja existents o que facin obres només si el territori ja les demanava abans, com ara la millora dels ferrocarrils i les carreteres, en el cas català. La proposta dels Pirineus hauria de superar primer un referèndum a les comarques del Pirineu català (la idea és fer-lo aquest juny), mentre alcaldes i activistes de la zona es queixen per la manca d'informació d'un projecte que encara està en la fase de les trobades per tancar la proposta definitiva.

En aquest cas, seria sumant-hi una ciutat unida per sempre més amb Barcelona, Sarajevo. Dins de les noves propostes del COI, tenir seus en un altre país no es veu com un problema. "Ara els Jocs són de les regions, no de les ciutats", explicava el director general del COI, Pere Miró. De fet, els Jocs de París del 2024 envien les proves de surf a Tahití. I de fet ja s'han vist excepcions d'aquest tipus al llarg de la història dels Jocs, com les proves d'hípica dels Jocs de Melbourne del 1956 a Suècia per superar les estrictes lleis de quarantena amb els animals d'Austràlia. "I Sarajevo no deixa de tenir una connexió històrica amb Barcelona, gràcies als acords dels anys 90 i al fet que fos proclamada onzè districte de Barcelona", diuen a la candidatura.