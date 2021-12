El secretari d'Estat de les Comunitats Portugueses anuncia la creació d'un consolat honorari a Andorra

LisboaTal dia com avui de fa 10 anys, el 20 de desembre de 2011, va ser notícia...

El secretari d'Estat de les Comunitats Portugueses, José Cesário, ha anunciat que es crearà un consolat honorari a Andorra per compensar el tancament de l'ambaixada i el consolat. En aquest sentit, Cesário ha indicat, en declaracions a l'emissora RDP/Internacional, que l'organisme tindrà presència de funcionaris del ministeri d'Afers Exteriors que asseguraran el tractament de tots els actes consulars que es feien fins ara. Des de Plataforma Contra el Tancament del Consolat de Portugal a Andorra estan a l'espera de rebre la confirmació oficial, però s'han mostrat molt contents ja que s'està divisant un final satisfactori a les seves demandes.

José Cesário, en declaracions a RDP/Internacional, ha indicat que garantiran el suport consolar a Andorra mitjançant un consolat honorari que tindrà la presència de funcionaris del ministeri de Negocis Estrangers, que asseguraran el tractament de totes les gestions i tràmits que fins ara s'estaven realitzant. Cesário ha afegit que aquesta estructura costarà un 10% o menys del que fins ara es destinava a l'ambaixada. D'aquesta manera, s'entén que es buscarà una persona que sigui propera a la comunitat portuguesa, però que no serà funcionari, per tal que exerceixi de cònsol honorari, a banda de portar un o diversos funcionaris que s'ocupin dels actes consolars.

El portaveu de la Plataforma contra el Tancament del Consolat, Juli Barrero, ha indicat que valoren aquestes declaracions molt positivament perquè van en la línia de les seves reivindicacions, i veuen que es divisa un final satisfactori per a la comunitat portuguesa d'Andorra. Barrero ha afegit que estan 'contents però no eufòrics' perquè estan a l'espera que es confirmi la notícia de manera oficial, i poder així conèixer els detalls d'aquest consolat, com ara a partir de quan podrà estar operatiu.