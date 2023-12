Andorra la VellaLaura Mas es presenta a la reelecció com a cònsol major d'Encamp després sota les sigles d'Units per al Progrés + Demòcrates + Independents. A través d'aquest qüestionari, ens podrem apropar a la cara més personal d'una candidata que tindrà com a número 2 a Xavier Fernàndez, qui l'ha acompanyat durant el mandat actual com a conseller d'Infància, Joventut i Esports.

Edat:41 anys.

Professió:

Sector financer, banca.

Família (nombre de germans i lloc que ocupa, fills/filles):

Un germà (soc la germana petita). Tinc dos filles.

Quina és la professió dels pares?:

Jubilats.

Té alguna mascota?:

No però m’agraden els animals.

Quines són les seves aficions?:

Viatjar, esports d’hivern i muntanya, qualsevol pla menys quedar-nos a casa.

Què la va impulsar a implicar-se en política activa?:

Des de ben petita, he viscut la política d’aprop amb el padrí i el pare. Sempre he tingut inquietud per aportar el meu gra de sorra a la parròquia i millorar la vida dels seus ciutadans.

Què la va animar a presentar-se a candidat a cònsol?:

Consolidar Encamp i el Pas de la Casa com a parròquia de residencia de qualitat, de turisme familiar i esportiu, però sobretot, una parròquia viva.

Què és la seva parròquia per a vostè?:

Les meves arrels, el meu present i futur.

Què és el primer que farà quan arribi al despatx del comú?:

Continuar treballant per la parròquia.

Què és el primer que trobaríem a la seva taula del despatx?:

Una fotografia de les meves filles i marit, per mi el vincle familiar és important.

Acabi la frase: ‘No es pot fer política sense…’:

Vocació de servei i sacrifici personal.

Quin cotxe condueix?:

Una furgoneta familiar.

On acostuma a anar de vacances?:

A l’estiu a la platja i la resta de l’any intento fer alguna escapada per conèixer nous països i noves cultures.

Què porta sempre a sobre?:

El mòbil.