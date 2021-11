El servei d'atenció a les víctimes de violència masclista rep 12 casos nous cada mes

Andorra la VellaEl servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere ha rebut des del gener fins a l'octubre un total de 117 casos nous. Ho han indicat aquest dijous amb motiu de la celebració del 25N, el dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i la cap de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, Mireia Porras, les quals han manifestat que el servei està gestionant 289 casos, dels quals la majoria, 172, són de prevalença, expedients que es van iniciar anys anteriors i encara es mantenen actius.

Porras ha explicat que, malgrat que d'ençà que va començar l'exercici s'han iniciat menys casos nous que durant el 2020, aquest any la xifra de casos de prevalença és "superior" a la de l'anterior, un fet que ha comentat que es deu al fet que com durant els mesos d'abril, maig i juny del 2020 hi va haver un creixement exponencial de dones que van acudir al servei a causa del confinament per la irrupció de la pandèmia del coronavirus, "ara considerem que seguim gestionant els casos nous que van entrar l'any passat", tot apuntant que el període mitjà que requereixen les víctimes de violència de gènere per recuperar-se es troba entre els tres i els quatre anys. A més, la cap de l'àrea ha posat en relleu que amb molta probabilitat el servei finalitzarà el 2021 amb "més o menys" el mateix nombre de casos que l'exercici anterior "perquè encara falten les dades de novembre i desembre".

