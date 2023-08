Setanta joves esperen torn per entrar a viure als pisos socials de Jovial

Andorra La VellaEl problema de l’habitatge afecta tots els col·lectius però n’hi ha alguns, com el dels joves, que encara tenen més dificultats en l’accés. Un dels recursos que tenen al seu abast a la capital són els pisos de Jovial, tot i que la resposta que poden rebre a les seves necessitats no són immediates. Així, la llista d’espera per poder accedir a un dels habitatges que la corporació de la capital té a Jovial és d’entre dos anys i mig o tres anys. D’aquesta manera, segons les dades facilitades pel comú, per poder viure en un dels pisos d’una sola habitació o en un estudi hi ha una llista d’espera de setanta joves i per als de dues habitacions el llistat està compost per onze famílies. A més, hi ha una persona en llista d’espera per a un dels pisos de mobilitat reduïda.

En aquest sentit, des del comú destaquen que tots els pisos estan ocupats i que el que resta d’any no hi ha la previsió que ningú deixi el seu habitatge, ja que durant l’any s’han tramitat “força pròrrogues” de llogaters seguint el que marca la llei 41/2022 de l’1 de desembre de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge, i a finals d’any tot apunta que tres més també ho facin.

L’any que ve la situació podria ser diferent, ja que és previst que finalitzin alguns contractes, amb la qual cosa es podria donar resposta a algunes de les persones que es troben en llista d’espera. Tot dependrà, però, del que pugui dir la nova llei del Govern sobre la pròrroga de contractes.

Cal recordar que a l’edifici de Jovial hi ha un total de 58 pisos d’una habitació o estudis i catorze de dues habitacions. A més altres vuit pisos estan llogats al Govern que els destina a diferents programes socials i que actualment estan ocupats. Altres tres habitatges estan destinats a persones amb mobilitat reduïda.

Jovial és un projecte d’habitatges de lloguer per a joves que el comú d’Andorra la Vella va posar en marxa per facilitar la seva emancipació. El lloguer dels pisos té una durada de cinc anys i els preus que han de satisfer els llogaters s’estableixen segons la renda del sol·licitant i els metres quadrats dels habitatges.