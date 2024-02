Setze detencions per alcoholèmia en una setmana

Andorra la VellaLa policia ha realitzat setze detencions per un contra la seguretat col·lectiva en la darrera setmana. Significa un nou repunt amb una mitjana superior a dues per dia. Les edats han estat compreses entre 22 i els 53 anys, amb taxes superiors a 0,80 g/l. La taxa més elevada ha estat d’2,12 grams d’alcohol per litre de sang.+

Dins dels positius hi ha tres per substàncies estupefaents en els controls d'alcoholèmia. Un home de 24 anys, per positiu en tòxics (THC, cocaïna i amfetamina), en l’interior del cotxe duia 94 grams de marihuana i durant l’escorcoll se li troben 6 grams de cocaïna. Un de 47 anys, amb una taxa d'1,80 g/l, positiu en tòxics (THC i amfetamina), també se li troba 4,1 grams d’speed i 5,6 grams de marihuana. I també un de 19 anys que va donar positiu per drogues, però no en portava a sobre.