Signat un conveni amb una empresa d'I+D per a la detecció i tractament del càncer de mama

Andorra la VellaEl Govern, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i Hologic, una de les empreses de tecnologia mèdica més innovadores del món, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració que pretén ser el punt d'inici d'una relació a llarg termini per desenvolupar projectes amb institucions públiques i privades en àmbits de recerca, innovació, tecnologia i coneixement tant dins del territori nacional com fora de les fronteres andorranes.

Així, segons ha detallat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, les principals àrees de treball se centraran en el càncer de mama, tant pel que fa a la detecció precoç com a la millora dels tractaments gràcies a tecnologies i equips de primer nivell. "És un problema que ens preocupa molt, per tant, una línia prioritària serà incrementar el coneixement i els dispositius per a diagnosticar i tractar" aquesta malaltia, però també d'altres, ha indicat Benazet.

En aquest sentit, a banda d'enfocar-se sobre el càncer de mama, la idea també és treballar sobre àrees relacionades amb la sarcopènia i la salut òssia, les malalties respiratòries lligades o no al SARS-CoV-2, i l'epigenètica i la intel·ligència artificial (AI). Amb aquesta col·laboració, per tant, "s'obren uns camps innovadors i de futur que incideixen en línies que ja ens preocupaven com és la salut de la dona i la lluita contra la dependència", ha afegit el ministre.

De fet, tal com han detallat el president del Grup Internacional Hologic, Jan Verstreken, i el director general del sud d'Europa d'Hologic, José Yebra, en un primer moment l'empresa posarà a disposició del Principat tecnologia amb sistemes d'intel·ligència artificial per, posteriorment, "desenvolupar protocols d'investigació en diferents àrees del càncer de mama" sigui a Andorra o bé en altres institucions europees. Aquest treball, segons el titular de Salut, aportarà coneixement sobre el diagnòstic del càncer de mama i disposar "d'uns mitjans líders al món per poder diagnosticar de forma precoç".

Durant el seu torn, Yebra ha volgut justificar l'elecció d'Andorra per iniciar aquesta col·laboració, assegurant que "durant la pandèmia hem estat sorpresos per com s'ha gestionat estratègicament la crisi sanitària" i, aquest fet, "ens ha donat garanties de veure al SAAS i Andorra com a un 'partner' en la nostra estratègia de desenvolupament internacional". En relació amb la línia d'investigació sobre la sarcopènia i la salut òssia, ha posat en relleu que "és un àmbit que actualment està agafant valor", per la qual cosa, a llarg termini, es vol utilitzar la tecnologia puntera d'Hologic per aplicar-la a esportistes d'alt nivell residents al país. "S'ha d'explorar aquesta via amb tots els professionals de l'esport que viuen aquí", ha dit.

De cara al futur, Verstreken ha declarat que Andorra és un bon "ecosistema" per impulsar projectes d'aquesta mena i, per tant, ha deixat la porta oberta a tenir presència al país de manera física.

Risc de rebrots per Covid a Europa

D'altra banda, i davant l'alerta de l'OMS del risc d'importants rebrots per Covid-19 a Europa, Benazet ha reiterat que, actualment, "estem veient que hi ha molta diferència arreu entre les persones vacunades i les que no ho estan". També ha reconegut que la variant Delta Plus és ara mateix la predominant i que s'escampa molt ràpidament, però "sabem que la vacuna protegeix força". Des de Salut es creu que la Covid "esdevindrà un virus endèmic", per la qual cosa s'haurà de "viure amb ell" i "fer molt diagnòstic" que, de fet, "és una de les nostres marques" durant la pandèmia.

Amb tot, el ministre ha manifestat que "la carrera actual és entre el virus i la vacuna", per la qual cosa ha assegurat que el secret "és que estiguem vacunats com més millor", posant-se com a objectiu arribar al 85% o 90% de la població major de 16 anys. Pel que fa a l'estacionalitat, un dels elements que contribueix a l'expansió del virus, Benazet ha recordat que amb l'arribada del fred caldrà donar impuls a hàbits com la ventilació i la utilització de la mascareta.

En relació amb l'arribada al SAAS del psiquiatra Carlos Mur i el seu possible nomenament com a cap de Salut Mental, Benazet ha dit que no hi ha res tancat i que caldrà impulsar un nou concurs amb un comitè de selecció per escollir el nou cap entre els especialistes que es presentin a la convocatòria.