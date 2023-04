Sindicalistes francesos anuncien que hi haurà més bloquejos en l'accés a Andorra

Andorra la VellaEl sindicat francès CGT va bloquejar ahir a les set del matí i fins a les onze l’accés a Andorra des de França. El punt d’aturada de vehicles s’ha situat al pont de Sabart a Tarascó. Com a mínim fins a les onze del matí no es va deixar passar cap vehicle. La mobilització sindical s’ha fet contra la reforma de les pensions. Més de 200 manifestants han situat elements de bloqueig. “Hem bloquejat majoritàriament els camions”, segons el coordinador sindical departamental de la CGT Aldo Pitarresi. “El nostre objectiu és bloquejar l’economia impedint que els vehicles passin cap a Andorra”, ha afegit Pitarresi.

Els turismes que han pogut passar s’han desviat per una desviació. Pitarresi ha destacat que “el 99% dels automobilistes donen suport a les mostres accions i només hem tingut un incident i després d’explicar la situació ens ha acabat donant la raó”. Es preveu que hi hagi properes mobilitzacions perquè “considerem que cal un bloqueig de l’economia d’aquest país gins que el senyor Macron i el seu govern no comprenguin que ells no són els que creen riquesa i que els treballadors no volen continuar a la feina fins els 64 anys”, ha destacat Pitarresi.

El líder sindicalista ha revelat que es continuaran mantenint els bloquejos que afecten l’economia fins aconseguir que s’aturi la reforma de les pensions.