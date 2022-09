El sindicat carrega contra el SAAS per la problemàtica amb el transport sanitari

Andorra la VellaEl sindicat que aplega els treballadors del transport sanitari no medicalitzat carrega contra el SAAS per la problemàtica sorgida amb l'empresa adjudicatària del servei. El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, afirma que durant la reunió que van mantenir aquest dimecres al vespre "van deixar clar que la culpa d'haver arribat a aquesta situació la té el SAAS", ja que manifesta que des del sindicat fa dos anys que treballen i sol·liciten que a la parapública que al plec de bases del concurs es contempli la subrogació dels drets laborals dels treballadors, però "només hi figurava que en un termini de sis mesos assalariats i empresa havien d'assolir un conveni col·lectiu".

En aquest sentit, assenyala que durant la reunió, en la qual el SAAS van admetre la seva responsabilitat, es va posar sobre la taula i, finalment es va pactar, una moratòria de quinze dies per adequar els calendaris i condicions dels assalariats amb l'empresa anterior i, a partir d'aquí, es començaria a treballar en la redacció d'un conveni col·lectiu. Així doncs, des del sindicat asseveren que, tot i que han acceptat les condicions, "hem posat els rellotges en hora" i "estarem a sobre de l'evolució de la situació" perquè en el cas que no es compleixin els terminis o alguna cosa no funciona correctament, estan disposats "a arribar a qualsevol punt", sigui convocar una vaga de treballadors o portar la situació a inspecció de treball.