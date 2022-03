Sindicats i associacions volen presentar una alternativa al nou sistema de pensions proposat per la CASS

Andorra la VellaDiferents sindicats i associacions del país, a petició del president de la Unió Sindical d'Andorra (USDA), estan treballant per arribar a un consens i poder presentar un document que doni una resposta alternativa al nou sistema de pensions proposat per la CASS. A través d'un comunicat, l'USDA explica que hi haurà una darrera reunió amb els representants sindicals i també una altra amb els grups parlamentaris per donar visibilitat a la proposta.

L'objectiu final és dur a terme la presentació d'una alternativa viable al projecte de la reforma de les pensions proposat per la CASS. En el comunicat indiquen que la voluntat d'entesa i unió vers un tema que afecta la totalitat de treballadors i afiliats a la CASS és una prioritat, per tal d'afavorir la viabilitat, la sostenibilitat i evitar la privatització de les pensions a mitjà i llarg termini. Per tant, defensen que aquest consens no es pot aconseguir sense una consulta a tots els cotitzants de la CASS.