Els sindicats proposen cobrir els impagaments a empleats creant un fons salarial

Andorra la VellaLa Unió Sindical d'Andorra assegura que estan augmentant els casos d'irregularitats en el pagament de nòmines o cotitzacions, tal com declara a RTVA. Mostren la seva preocupació per les despeses que suposa per a un treballador aquest tipus de reclamacions, el que provoca que la majoria desisteixin de fer-ho. El sindicat recorda, per a interès de persones que pateixin una situació similar, que des del Col·legi d'Advocats cada dimecres fan consultes gratuïtes amb cita prèvia.

El secretari general de la USdA, Gabriel Ubach, reforça aquesta idea que cada vegada detecten més aquestes situacions i considera que les institucions andorranes no estan donant una resposta adient al problema.

La proposta dels sindicats? Segons ells, porten anys posant-la sobre la taula. És la creació d'un fons salarial que es nodreixi de les aportacions dels treballadors, als que se'ls retindria una petita quantitat de la nòmina en origen. Una situació que ja és dona als països de l'entorn. L'advocada Clara Venganzones explica en declaracions a RTVA com funciona: "És una forma d'aportar mitjançant la nòmina de cada treballador, és un percentatge molt petit que tu aportes cada mes amb un fons comú que pogués gestionar una entitat pública de tal forma que quan hi hagués un impagament de salaris l'Estat t'abones a tu el que no t'ha donat l'empresa".