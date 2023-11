La situació econòmica no ajuda a augmentar la natalitat a Andorra

Andorra la VellaSegons les dades presentades avui durant la presentació dels resultats de l’Observatori de la Infància, més de la meitat de les famílies monoparentals a Andorra, un 55%, es troben amb dificultats econòmiques a finals de mes. Aquesta preocupant xifra contrasta amb el 30% registrat en el cas de les parelles amb fills.

Albert Mora, director d’Unicef Andorra, ha destacat que si es prenen en consideració factors com la mitjana de sous, lloguers i el cost de criança, es destaca un percentatge significatiu de famílies que no poden fer front a despeses imprevistes. Aquesta realitat econòmica dificulta la fecunditat al Principat.

El coordinador de Sociologia d’Andorra Recerca + Innovació, Joan Micó, ha assenyalat que el cost de la criança, així com les dificultats de conciliació familiar i laboral, tenen un impacte directe en la baixa taxa d’embarassos. “Una de les conseqüències és que moltes famílies intenten tenir pocs fills o fins i tot opten per no tenir-ne”, destaca Micó.

Andorra, segons les dades presentades, té el percentatge més baix de població de 0 a 17 anys entre els països de la Unió Europea. La taxa bruta de natalitat se situa en 6,2 naixements per cada 1.000 habitants, i l’indicador de fecunditat es troba en 0,94 fills per dona, molt lluny de l’índex òptim del 2,1%.