Soldeu podrà acollir la Copa del món tot i les temperatures

Andorra la VellaLa preparació especial que s'ha fet de la pista l'Avet de Soldeu-el Tarter Grandvalira permeten mantenir-la en condicions òptimes per a l'eslàlom i el gegant de la Copa del Món que tindrà lloc el 10 i 11 de febrer.

El director general del Comitè Organitzador de Grandvalira, David Hidalgo, ha explicat que "la pista Avet es prepara amb molts mesos d'anticipació i en el procés de producció de neu li afegim més quantitat d'aigua i aconseguim una major densitat”. Al final, la suma d'una major densitat de la neu, més volum i l'orientació de la pista han aconseguit mantenir un gruix d'entre 70 i 80 centímetres en tot el traçat. Ho recull el portal Lugares de Nieve.

Segons el meteoròleg de Ràdio i Televisió d'Andorra“, Josep Tomàs, "la pista Avet està molt ben orientada al nord, on gairebé no li toca el sol durant tot l'hivern. Si a això li sumem una capa de neu inferior molt dura, que és pur gel, encara que hi hagi anticicló i altes temperatures, la neu no es fon”. Afegeix que "quan desapareix el sol i es fa de nit, els primers centímetres de la capa d'aire es refreden molt ràpidament en contacte amb la neu. D'aquesta manera, encara que la temperatura exterior no baixa de 5 o 7 graus positius, la capa de neu inferior de la pista es manté a 0 graus”.