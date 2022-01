Sopena defensa la rigorositat i professionalitat de les proves exercir l'advocacia al país

Andorra la VellaEl degà del Col·legi d'Advocats (CADA), Xavier Sopena, defensa la legitimitat i professionalitat de les proves d'accés per esdevenir advocat al país davant les crítiques sorgides les darreres setmanes, les quals exposaven que qui ha de dur a terme els exàmens és un òrgan independent del col·legi, com per exemple el ministeri de Justícia i Interior. Sopena al·lega que des de l'entitat no es busca "cap proteccionisme" i assevera que el tribunal avaluador de la prova el formen quatre membres, dos del CADA, el degà i la vicedegana, un representant de la Universitat d'Andorra (UdA) i un altre del ministeri, amb la voluntat que aquest sigui "neutral i rigorós".

Tanmateix, accepta que el procés és nou i "tot és millorable i criticable", però reitera que "en cap moment veiem els joves lletrats com una competència". El degà considera que es podrien arribar a estudiar propostes de millora, alertant que "s'ha volgut singularitzar. D'un cas particular se n'ha fet una generalització". En aquest sentit, assenyala que els resultats mostren que un 65% de les persones que s'hi presenten aproven l'examen, motiu pel qual afirma que "no es pot dir que siguin especialment complexes i que estiguin orientades al fet que ningú les pugui passar", tot i que sosté que "és necessari estudiar i preparar-les".

"És lògic que des del col·legi s'exigeixi que els futurs advocats tinguin els coneixements necessaris per assumir amb garanties la defensa dels seus clients, per la qual cosa es busca que estiguin tan ben preparats com sigui possible", apunta. En relació amb les crítiques sorgides de la comparativa amb els països de l'entorn, Sopena indica que cada territori determina els ítems a tenir en compte per garantir qui exerceix la professió tenint en compte el marc legal de cada país, motiu pel qual manifesta que "no es poden comparar".

Respecte a la possibilitat que arribin al país professionals liberals a través de l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE), el degà del CADA considera que "s'ha de trobar un equilibri" que garanteixi que els lletrats exercents al Principat "no es vegin perjudicats". D'aquesta manera, comenta que Andorra "té les seves particularitats" i, "està clar", que per un lletrat forà "és un atractiu tenir la possibilitat d'instal·lar-se aquí". Per aquest motiu, clou assenyalant que "hem de trobar la manera de respectar la professió, encara que es pugui permetre l'entrada d'advocats estrangers, tenint en compte les singularitats del país".