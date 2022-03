STOP JJOO convoca "una manifestació de país" pel 15 de maig a Puigcerdà

PuigcerdàLa Plataforma Stop JJOO ha convocat "una manifestació de país" pel dia 15 de maig a Puigcerdà. Sola el lema 'Per un Pirineu Viu, Stop Jocs' volen reunir a la capital de la Cerdanya el màxim nombre de persones per fer sentir la seva veu. La Plataforma ja compta amb el suport de 'No al transvasament', 'Zero Port' o Unió de Pagesos. Bernat Lavaquiol, un dels portaveus de la Plataforma, ha dit que també confien comptar amb plataformes d'Aragó. Stop JJOO, des d'Espui (Vall Fosca), a tocar de les infraestructures que havien d'acollir una estació d'esquí i que es van quedar a mig fer, ha exigit al Govern que la consulta s'ha de fer a la totalitat de les sis comarques de l'Alt Pirineu i Aran, el Ripollès, Berguedà i Solsonès.

Manifestació contrària als Jocs d'Hivern

Stop JJOO vol que la manifestació del 15 de maig sigui multitudinària i amb famílies vingudes de tot el país. La plataforma confia comptar també amb persones d'Aragó contràries al projecte olímpic. L'objectiu de la manifestació és "fer veure al Govern que els veïns del Pirineu no volen acollir uns Jocs Olímpics d'Hivern", ha explicat Lavaquiol, que ha afegit que en clau política s'implicarà a la mobilització l'Assamblea Nacional Catalana.

La consulta

Lavaquiol ha assenyalat que des de la plataforma exigeixen que la consulta es faci en "igualtat de condicions a les nou comarques (Alt Pirineu i Aran, Ripollès, Berguedà i Solsonès). A la plataforma no els serveix una consulta que exclogui als habitants de Berga, ni fórmules mixtes i ja han dit que no acceptaran cap proposta que tregui veu a alguns veïns d'aquestes nou comarques. El portaveu de Stop JJOO ha declarat que volen excloure Berga pel nombre d'habitants que té, uns 16.000, convertint-se en la població més poblada on es faria la consulta.

El COE oficialitza l'acord tècnic entre Catalunya i Aragó per als Jocs d'hivern 2030

El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha oficialitzat aquest dilluns l'acord tècnic entre Catalunya i Aragó sobre la distribució de disciplines de cara als Jocs d'hivern 2030. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, han rebut una carta del COE que comunica la proposta de distribució de proves "presentada, debatuda i acordada". La carta també està previst que arribi al govern de l'Aragó i al govern espanyol. El següent pas és que els respectius governs donin el seu aval polític a la proposta que s'ha treballat a la comissió tècnica durant sis sessions i que coordina el president del COE, Alejandro Blanco. El govern aragonès fins ara ha negat que s'hagi arribat a un acord tècnic.