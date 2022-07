Stop Violències, a l'ONU per denunciar la manca de drets humans a Andorra

Andorra la VellaL'associació proavortista Stop Violències, concretament la seva presidenta, Vanessa Mendoza Cortés, exposarà aquesta tarda al Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible, que es duu a terme a la seu de les Nacions Unides (ONU) a Nova York des del passat 5 de juliol i fins al 15, que, malgrat que Andorra es troba dintre d'Europa, el país "està molt lluny de garantir els drets humans inherents al continent", destacant que el Principat "s'assimila més a un territori en vies de desenvolupament que als països que l'envolten".

Aquesta només és una de les denúncies que Cortés preveu posar sobre la taula aquest dijous. Entre les més rellevants hi ha la reiteració de la manca d'utilitat del Servei Integral d'Atenció a la Dona (SIAD), del qual recorda que en paraules del cap de Govern, Xavier Espot, el va definir com un servei perquè "les dones que no saben que fer davant d'un embaràs, pareixin i donessin la criatura en adopció". En la mateixa línia, farà el punt sobre "l'alta cultura de la violació al país" i denunciarà que des del ministeri d'Afers Socials no s'estan duent a terme campanyes per evitar aquestes situacions.

Fins i tot, apuntarà al fet que han estat testimonis, durant el confinament, que efectius del cos de policia han intentat dissuadir a les dones que havien patit una agressió de gènere a denunciar els fets. Destacarà que al Principat no s'investiguen les defuncions ni s'investiguen els possibles feminicidis. Així, assenyala que entre el 2017 i el 2020 es van produir 332 morts (177 homes i 155 dones) per enverinaments, lesions i d'origen desconegut. I que en el mateix període van trobar 180 homes i 107 dones morts per causes desconegudes. A banda, la presidenta també posarà de manifest que el "pitjor mal" d'Andorra és el coprincipat, a qui se li atorga més poder de decisió que al Consell General.