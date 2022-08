Subvenció de més de 170.000 euros a projectes de cooperació internacional

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat l'atorgament de les subvencions a les entitats cíviques andorranes i als altres actors que presentin projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament per una suma total de 172.676,22 euros. Enguany s'han presentat un total de cinc projectes, un més que l'any passat, i tots han estat avaluats de forma positiva.

Així, les subvencions s'han adjudicat a les entitats Mans Unides, per un import de 27.440,82 euros; a la Fundació Aigua de Coco, amb una quantitat de 40.000 euros; a Càritas Andorra, subvencionada amb 19.631,90 euros; a la Fundació IBO-Àfrica, que rebrà un import de 40.603,50 euros; i Cooperand amb Llatinoamèrica, amb una dotació de 45.000 euros.

La subvenció atorgada a Mans Unides permetrà adquirir una màquina de raigs X, la qual es destinarà a l'hospital que es va construir al Camerun amb la subvenció de l'any 2020, a banda d'habilitar la protecció de la sala on s'utilitzarà. També s'adquirirà una màquina pel recompte de CD4 (limfòcits T4), que permetrà supervisar com afecta els diferents pacients els virus presents als seus sistemes immunitaris i determinar-ne el tractament.

Pel que fa a Aigua de Coco, centrarà l'ajut en el Centre d'Acollida Soci-Educatiu i Musical (CASEM), un espai creat a Madagascar fa 10 anys. Vist l'èxit de les activitats que s'hi ofereixen, l'entitat considera necessari ampliar-ho amb un nou centre. La subvenció es destinarà a la compra del terreny i la construcció d'aquest.

Per la seva banda, Càritas Andorra destinarà el seu ajut a Bolívia. El projecte consisteix a proveir d'aigua potable de forma contínua la comunitat rural de Tirquipaya, donant accés a aquest dret fonamental a una setantena de cases i dues institucions públiques. El projecte preveu tres línies estratègiques: construir un nou sistema d'aigua potable, educació sanitària i ambiental per a adults i infants i crear un comitè amb educació tècnica per a la sostenibilitat.

En el cas de Fundació IBO-Àfrica, la proposta és la continuació indirecta del projecte finançat l'any 2018. El principal objectiu és donar força a les dones de l'illa d'Ibo, a Moçambic, garantint el seu desenvolupament social, educatiu i econòmic. Per assolir els resultats i indicadors previstos, les activitats del projecte s'organitzen al voltant de tres grans àrees de treball: educació i formació per a l'ocupabilitat, suport a iniciatives emprenedores sostenibles i empoderament de joves i dones.

Finalment, la darrera entitat subvencionada és Cooperand amb Llatinoamèrica, la qual tirarà endavant la fase 5 d'un projecte plurianual que busca prevenir i integrar socialment els infants del carrer a Santa Cruz, Bolívia. El projecte promou el desenvolupament d'un pla d'actuació a llarg termini que dinamitzi la prevenció de l'exclusió social que pateix la població menor en situació d'extrema pobresa, especialment al barri d'alt risc d'exclusió Plan 3000.