El Superior eleva la condemna per corrupció de Meritxell Mateu a dos anys i mig de presó condicional

Andorra la VellaEl Tribunal Superior ha confirmat la condemna per corrupció a l'exconsellera general demòcrata Meritxell Mateu, tal com informa RTVA. Fins i tot ha elevat la pena inicial de divuit mesos a dos anys de presó condicional, tot i que no entrarà al centre penitenciari tal com reclamava fiscalia. També s'han d'afegir els 20.000 euros de multa.

La defensa estudiarà si presenta un recurs d'empara al Constitucional al·legant vulneració de drets. La justícia ha considerat provar que va exercir tràfic d'influències entre els anys 2011 i 2013 per afavorir BPA.