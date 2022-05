Suport incondicional al MoraBanc l'endemà del descens

Andorra la VellaNo va poder ser. El MoraBanc Andorra tenia una darrera oportunitat per a mantenir-se a l'ACB però finalment no va poder superar el Lenovo Tenerife (75-77) i la propera temporada jugarà a LEB Or després de vuit temporades a la Lliga Endesa. Era un partit de país, i el suport incondicional dels aficionats es va fer ben palès abans i durant el partit i també després de la derrota. Autoritats, entitats i ciutadania en general han omplert les xarxes socials de suport cap a l'equip.

Els aficionats tenen clar que aquest serà un pas enrere per a tornar-ne a fer un cap endavant. Ben segurs es mostren que el MoraBanc tornarà a l'ACB ben aviat, tot i que la temporada vinent hagi de deixar-se la pell a LEB Or. Només calia veure aquest dissabte quin va ser el suport dels aficionats cap als jugadors de l'equip, pels quals no hi havia consol possible.

"Ens aixecarem", "Tornarem" i "Mai Por" són els missatges més repetits a la xarxa. Són els mateixos missatges que repliquen els jugadors, que aprofiten els seus comptes per a agrair el suport incondicional de tot un país en una de les nits més dures del país. Amb aquest esperit, el que és segur és que tornarem!.

