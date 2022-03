T'estimo, pare

Andorra la VellaA vegades, el millor regal som nosaltres mateixos. Per això et proposem que, avui, 19 de març, passis el dia amb el teu pare. Com la situació climàtica del cap de setmana no convida gaire a passejar a l'aire lliure, una bona opció és fer una volta per Pyrénées Andorra i acabar a l'àrea de restauració , a la tercera planta, per prendre alguna cosa plegats o triar un detall entre la selecció de productes gurmet que hi ha davant La Bohème.

Una altra bona opció és fer parada a la cafeteria de Medacorba , que precisament és molt a prop de la secció de moda home. Medacorba es basa en una selecció gastronòmica d'alta qualitat feta amb productes d'Espícula. Amanides, wraps, entrepans, bescuits casolans o croques Monsieur, són algunes de les opcions que trobareu, a més de poder escollir entre begudes calentes, cerveses, refrescs, xampany o vins.

El cafè secret d'Andorra

Els descomptes i promocions amb motiu del Dia del Pare encara estaran vigents al llarg de tot el dia d'avui, així que estigues atent per si el teu progenitor li fa 'ullets' a un jersei o una colònia, o mostra interès per algun llibre a la FNAC. Pyrénées Andorra ha fet arribar diversos cupons promocionals als seus clients MyPyri: 15% de descompte en moda home, perfumeria i esports; un 10% de descompte a la FNAC, i entre un 10 i un 20% de descompte a la botiga K-tuin, propietat de Grup Pyrénées.