El racó gurmet de La Bohème

Andorra la VellaLa paraula 'gurmet' és un concepte gastronòmic associat a l'alta cuina. El terme deriva del francès gourmand, que significa 'amor pel bon menjar', i això és precisament el que pretén Pyrénées Andorra amb La Bohème, el seu restaurant de cuina mediterrània. Ara, ha fet un pas més en el seu desig d'oferir el millor producte i ha habilitat un espai amb una selecció d'aliments d'alta gamma que farà les delícies dels qui s'apropin a la tercera planta de Pyrénées Andorra.

Entre els productes 'gourmet' escollits es troba una varietat de xocolates i galetes com les figues de xocolata d'elaboració artesana d'Extremadura, les famoses Moscovites de Rialto, unes postres asturianes fetes d'ametlla, xocolata negra de la casa Chocolaterie Gourmande, a més de bombons Godiva i de la marca francesa Maxim's.

L'altra gran protagonista de l'espai és el vi. S'hi poden descobrir diversos xampanys dels cellers Moet & Chandon, Laurent-Perrier i Pommery Reims. I si us agrada el vi negre, La Bohème us suggereix els Matsu DO Toro, el Formiga de la DOP Priorat o el reserva Mouton Cadet de Saint-Èmilion. El millor producte 'gourmet' al teu abast, a Pyrénées Andorra.