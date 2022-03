El regal perfecte, pel pare perfecte

Andorra la VellaAquest dilluns 14 de març Andorra celebra el dia de la Constitució, però d'aquí a pocs dies, les famílies es tornaran a reunir per celebrar un motiu tan especial com el d'avui: el dia del pare. Si bé quan érem petits arribàvem a casa amb cendrers fets de fang, treballs manuals de paper maixé o posagots amb la forma de la nostra mà, ara que som grans, tenim l'oportunitat de comprar un regal que li faci la mateixa il·lusió i, a més a més, pugui fer servir -de debò-, i a Pyrénées Andorra trobaràs una gran varietat d'idees per trobar el detall perfecte pel pròxim 19 de març.

Moda home

Ja han arribat les noves col·leccions primavera-estiu a la secció de Moda Home, amb propostes de North Sails, Ralph Lauren, Ecoalf, Levi's, New Balance, Boggi, Hackett, BN3TH, Scoth&Soda, entre altres.

Accessoris? Sí

Perquè els accessoris també són cosa d'homes, et proposem que donis una ullada a la secció de la planta baixa, on descobriràs bosses de mà masculines, ulleres de sol, mocadors, mitjons, corbates i un llarg etc. que li alegraran el dia al teu progenitor.

Perfumeria, un clàssic

Un perfum, una crema, un desodorant de luxe... Qualsevol proposta de perfumeria és un clàssic per quedar bé. Pots comprar-li la colònia que fa servir sempre perquè reposi la que ja se li acaba, o apostar per un nou aire i triar l'opció que consideris més adient amb la personalitat del teu pare.

Pels amants de la tecnologia

Si el teu pare és d'aquells que es tornen bojos amb la tecnologia i volen tenir el darrer a les seves mans el darrer dispositiu que ha sortit al mercat, passa per la FNAC i pregunta quin és l'últim 'gadget' que ha arribat a Pyrénées Andorra . iWatchs, tauletes, AirPods o telèfons mòbils poden ser una gran idea.

Si al teu pare li agrada cuinar, una altra opció pot ser un joc de ganivets.