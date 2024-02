Tall a Peramola durant la nit i el dijous, com a mínim

Andorra la VellaLa pagesia d'arreu del Pirineu i de Catalunya manté per a demà dijous bona part dels talls de carretera iniciats aquest dimarts i no tenen intenció d'aixecar-los mentre no vegin avenços significatius en les reunions amb les administracions i, concretament, amb el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Així ho han decidit en les diverses assemblees convocades les darreres hores als indrets de protesta, entre els quals hi ha la frontera administrativa de Puigcerdà (N-152), on hi ha concentrats molts ramaders de l'Alt Urgell (que comparteixen l'acció amb companys de la Cerdanya i el Berguedà), i la C-14 al sud de l'Alt Urgell, tot i que avui aquesta mobilització s'ha traslladat a l'LV-5118 a Peramola, segons informa Ràdio Seu.

Bona part dels agricultors i ramaders i dels seus representants han coincidit a assenyalar directament el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, com el detonant que els ha motivat a mantenir i fins i tot allargar les protestes, després que aquest dimecres Mascort es va negar a assistir a la reunió que s'havia convocat, considerada cabdal, per intentar apropar posicions. Un gest que des del sector han valorat com un menyspreu i que els ha motivat a seguir a peu de carretera. A la principal concentració d'aquesta setmana, a la confluència de la C-14 i l'A-2 a Tàrrega (on s'hi han arribat a congregar prop de 500 tractors), els pagesos han expressat el malestar amb l'actitud del conseller.