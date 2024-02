Talls d'agricultors catalans a la C-14 a la tarda

Andorra la VellaEls pagesos catalans bloquejaran diferents trams de la C-14 aquesta tarda. El punt crític de les afectacions serà Ponts. La intenció dels agricultors és col·lapsar la via amb tractors en marxa lenta a partir de les 18 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana i afectant els potencials turistes que pugin cap al Principat. A més, per garantir que no hi haurà via d'escapament, els pagesos han planejat un tall total de totes les carreteres principals i secundàries que connecten amb Ponts.