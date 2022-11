Tanca en sentit baixada el Prat de la Creu durant vint dies

Andorra la VellaEl tram de carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella, en sentit baixada, comprès entre el pont del riu i la rotonda del Govern quedarà tallat des d'aquest dimarts i fins al 28 d'aquest mes arran de les obres de la construcció de la xarxa de calor. Per facilitar la circulació mentre aquest carril estigui tallat s'ha previst un circuit alternatiu que comprèn l'avinguda Meritxell, l'Estela i Baixada del Molí. Aquest tall comporta també afectacions en els transports escolar i públic i així, una parada del bus escolar que es troba al davant de l'aparcament Parc Central 2 ha estat traslladada a la Poste i les parades del transport públic de l'ambaixada espanyola i la Roda queden anul·lades i es farà passar els busos de les línies L2, L4, L5 i L6 per l'avinguda Meritxell, Príncep Benlloch i Baixada del Molí fins a l'estació nacional d'autobusos. Tant des del comú com des de FEDA es demana als ciutadans "disculpes" per les dificultats que aquest tall comportarà però recorden que el benefici que ha de tenir aquestes obres són importants ja que suposarà que moltes llars es puguin connectar a la xarxa de calor, un fet especialment rellevant en temps complexos com els actuals quant al subministrament elèctric.