Taula rodona, manifests, cinema... així celebra Andorra el Dia de la Dona Treballadora

Andorra la VellaAndorra commemora aquest 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, amb un seguit d'actes organitzats tant per govern com per entitats del país. L'associació feminista Stop Violències ha preparat una taula rodona que reflexionarà sobre els drets laborals que tenen les dones que formen part d'alguns col·lectius, com les migrades o les que pateixen alguna diversitat funcional. “Es parlarà de la diversitat de les dones a l'àmbit laboral andorrà”, apunten des de l'entitat. L'acte serà a les 19.30h al centre cultural la Llacuna d'Andorra la Vella.

L'Associació de Dones d'Andorra, juntament amb Acció Feminista llegiran els manifests, a les 13h, a la plaça Lídia Armengol. Des de l'ADa, a més, han volgut donar veu a vuit dones del país d’entorns diferents amb l’objectiu de reivindicar el paper de la dona dins la societat. Es poden visualitzar amb l'etiqueta #enclaudedona.

Per part de l'Administració, el primer acte programat és el lliurament de la cinquena edició del guardó Olympe de Gouges, que reconeix les empreses del país que treballen per la promoció de la igualtat de gènere dins de la seva organització. L’acte es durà a terme a les 19h als cinemes Illa Carlemany i, seguidament, es projectarà la pel·lícula ‘Per raó de sexe’, dirigida per Mimi Leder i estrenada el 2018. L’entrada, tant a la pel·lícula com al lliurement del guardó, és lliure i oberta a tota la ciutadania. El film tracta el cas de la jutgessa del Tribunal Suprem dels Estats Units, Ruth Bader Ginsburg, la segona dona en la història que va assumir aquest càrrec.

Els actes commemoratius continuaran el 23 de març a les 19h amb una taula rodona participativa al Cèntric Atiram Hotel d’Andorra la Vella sota el títol de ‘Trencant el sostre de vidre. Implementació de la nova llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes’. La taula rodona comptarà amb la participació de Mònica Geronès, que ha estat directora de l’Institut Català de les Dones, sotsdirectora general d'Igualtat en el Treball i assessora en temes de gènere. També hi participarà Montse Pichot, directora general de Talent Senior, mediadora del Tribunal laboral de Catalunya i assessora en matèria d’igualtat i gestió amb perspectiva de gènere.