Temperatures set graus per sobre de l'habitual

Andorra la VellaLes previsions climatològiques continuen mostrant un panorama preocupant per a Andorra. La possibilitat que arribin precipitacions de neu no sembla factible a curt termini, segons les informacions del Servei Meteorològic Nacional. Les temperatures inusualment altes per aquesta època de l’any es mantindran.

La previsió feta públic indica que en els últims dies del desembre s’espera que les temperatures estiguin set graus per sobre del que seria normal en aquesta època al Principat.

El desembre està sent molt més calorós que altres anys i amb una quantitat de neu, tot i haver tingut dos episodis diferents, molt per sota del que tocaria. Si s’analitzen els gruixos de neu, aquest desembre és el desè pitjor des del 1981. I la perspectiva indica que no canviarà en els dies que resten abans d’arribar al 2023.