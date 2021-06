Teresa Velasco, millor nota de les PAU a Lleida: "Vull fer divulgació científica per la televisió i docència"

Artesa de SegreLa millor nota de les PAU a les comarques lleidatanes l'ha tret Teresa Velasco, una veïna d'Artesa de Segre (Noguera) que assegura que vol fer matemàtiques des dels 6 anys. "Em van fascinar les sumes i les restes", explica, i voldria estudiar el doble grau de Matemàtiques i Enginyeria de Dades en un centre d'alt rendiment de la UPC. Per accedir-hi, però, ha de superar uns exàmens de la universitat que reconeix que no li van anar massa bé perquè estava "nerviosa". Si no entrés, estudiaria Física i Matemàtiques a la UB. Al que es vol dedicar ho té molt clar. "El meu referent és Tomàs Molina, vull fer divulgació científica per la televisió perquè m'agrada molt parlar en públic, fer xerrades i dedicar-me a la docència", relata.

Teresa Velasco, que ha fet el batxillerat tecnològic a l'institut 'Els Planells' d'Artesa de Segre, ha tret un 10 en tots els exàmens excepte a castellà, que ha tret un 9,5. "Quan vaig sortir dels exàmens, li vaig dir a la professora quin resultat creia que havia tret i els he encertat tots", diu rient. Tot i això, reconeix que quan anaven passant els dies "vaig començar a dubtar".

Era a casa de la padrina quan van sortir les notes. "Vam anar a passejar i la meva millor amiga em va dir que ja havien sortir les notes", explica. Va voler, però, esperar que arribessin els seus pares per mirar-les perquè li fessin suport si eren dolentes. "Van trigar mitja hora", es queixa entre somriures, però "va ser una sorpresa molt agradable".