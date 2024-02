TheGrefg assenyala que el judici públic podria haver influenciat la desestimació del desnonament

Andorra la VellaAquest dimecres es va conèixer la sentència del Tribunal Superior que va desestimar el desnonament de l'àvia que vivia a un dels pisos de l'edifici que era propietat de TheGrefg. Aquest dijous, el creador de contingut ha dedicat un espai de la retransmissió del seu canal de Twitch a explicar el cas. Un dels primers punts que ha destacat és la nombrosa quantitat de crítiques que ha rebut a través de les xarxes per aquesta qüestió. Crítiques fonamentades en mentides publicades per gran part dels mitjans de comunicació, segons ha detallat. De fet, ha assegurat que dubta que la resolució de la justícia andorrana hagués tingut un resultat diferent si no hi hagués hagut el ressò mediàtic que acabat tenint. Tanmateix, ha afirmat que respecta la decisió judicial, però ha manifestat el seu desacord i també ha dit que la reacció dels seus assessors legals ha estat d'estupefacció. "Me suda la polla la sentencia", ha declarat el creador de contingut i s'ha preguntat què hagués passat si el cas no hagués tingut aquesta exposició.