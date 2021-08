Tímida recuperació del les vendes de tabac

Andorra la VellaLes vendes de tabac comencen a repuntar malgrat no assimilar-se a les registrades abans de la pandèmia del coronavirus. Així ho manifesta el president de l'entitat que aglutina els botiguers, Raül Calvo, qui afirma que durant el mes de juliol el sector ha tingut un creixement moderat en comparació amb el mateix període del 2020. "Estem registrant millors xifres que durant l'any passat, però encara ens situem molt per sota del volum de vendes del 2019", exposa. I afegeix que respecte a la facturació assolida el 2020, les vendes han incrementat en un 15%, tot recordant que els comerços van assolir el mínim de vendes durant el 2020 a causa de les restriccions de mobilitat per la Covid-19 imposades als països veïns.

En aquest sentit, apunta que el gruix de facturació actual del sector es troba prop del 65% respecte a l'activitat prepandèmia, un percentatge que Calvo valora molt positivament perquè representa "una millora", però assenyala que els números no són suficients per mantenir tots els establiments que es dediquen a la venda de tabac. "Tenint en compte la situació actual i que ens trobem en un context de reducció general del comerç per l'aplicació de la llei que regula els preus mínims de venda del tabac, considero que no tothom podrà sobreviure", assevera.

El president també indica que el mercat del tabac és molt sensible a l'afluència de visitants i turistes, i explica que en referència a l'entrada de públic per la frontera del riu Runer, l'activitat dels comerços de la capital, Sant Julià i Escaldes-Engordany, és molt bona en comparació amb la que es registra a la parròquia d'Encamp, concretament al Pas de la Casa, una vila tradicionalment marcada per les bones vendes d'aquest producte. "Les limitacions de mobilitat i la poca afluència de turistes al Pas provoquen que l'activitat no acabi d'arrencar com s'esperaria en aquesta època de l'any", comenta.

Quant a les perspectives de recuperació, Calvo recorda que la venda de tabac és un sector molt volàtil que depèn sobre manera de les accions i decisions dels països de l'entorn amb relació a la crisi sanitària. Tanmateix, espera que de cara a la temporada d'hivern i si l'evolució de la situació sanitària ho permet, "puguem assolir un volum normalitzat d'arribada de turistes amb les fronteres obertes i les estacions d'esquí funcionant amb regularitat per recuperar el volum habitual de vendes prepandèmia". "És complicat fer una previsió, però confiem en la temporada d'esquí. Ara mateix és més un bon desig que una previsió", afirma.