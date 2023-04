Tomben la demanda de Montmantell contra el comú d'Escaldes per l'adjudicació del bus parroquial

Andorra la VellaEl comú escaldenc va adjudicar el servei de transport públic a demanda en zones allunyades de la parròquia a l’UTE formada per Viatges Soldevila i Taxis Soldevila per un import de 198.200 euros. Això va provocar una demanda per danys i perjudicis presentada per l'empresa Montmantell contar el comú d'Escaldes. Montmantell havia estat concessionària durant un estiu del servei d’autobús del centre de la parròquia a Engolasters i considerava que l'adjudicació a Viatges Soldevila li havia causat un greu perjudici.

Montmantell va fer una demanda de compensació al comú que va ser rebutjada i l'afer va arribar a la Justícia. La impugnació judicial es centrava en la denegació de la indemnització sol·licitada perquè l'adjudicació havia comportat un important perjudici econòmic.

La demanda s'ha tombat en les dues instàncies judicials per dos motius. En primer lloc, Montmantell no va especificar quina quantitat reclamava. I en una acció judicial "s'ha de concretar degudament la seva pretensió indemnitzatòria, sempre que l’exerciti en el mateix procés i no la reservi per a un procediment ulterior, a condició de que disposi dels elements que permetin quantificar la indemnització, o, almenys, els conceptes o les bases que permetin la concreció de la mateixa. D’altra manera, es produiria una clara indefensió de la contrapart, que desconeixeria la naturalesa i l’entitat dels danys o perjudicis que se li reclamen".

I en segon lloc, "en la demanda no s’identifiquen de cap manera quins puguin ser aquests perjudicis, ni es determina el seu import, ni tan sols les bases a partir de les quals es pugui quantificar la indemnització en fase d’execució, i això malgrat que les conseqüències perjudicials derivades de l’extinció anticipada del contracte de prestació de serveis podien ser perfectament determinades a l’hora d’introduir la demanda".