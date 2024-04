Tor reitera el compromís del Govern de "la necessitat urgent de diàleg" a l'Orient Mitjà

Andorra la VellaLa Ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, ha emès una declaració oficial en nom del Govern d'Andorra, expressant una profunda preocupació per l'escalada de tensions a l'Orient Mitjà. Aquesta declaració arriba en un moment crític després dels recents atacs de l'Iran contra Israel, que han aguditzat les tensions a la regió.

"Des del Govern d’Andorra, compartim la profunda preocupació de la comunitat internacional per l'escalada de la tensió al Pròxim Orient i reiterem la necessitat urgent de diàleg entre les parts per assolir la pau a la regió", va declarar Imma Tor.

Els recents atacs perpetrats per l'Iran contra Israel han augmentat la preocupació internacional, alimentant temors d'un nou conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Les tensions creixents són evidents mentre els actors regionals es preparen per a un possible escenari de confrontació.