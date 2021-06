Torna la bronquiolitis infantil, el virus eclipsat per la Covid

Disponible en: cat

cast

eng

Santa Coloma de GramenetLes urgències pediàtriques viuen un hivern en ple mes de juny. El virus respiratori sincitial (VRS), causant de la bronquiolitis, ha tornat a les consultes i a les unitats de cures intensives (UCI) després de mesos de desaparició forçada per la pandèmia. Aquest cop, a més, es propaga trencant els esquemes dels pediatres: fins ara era un virus amb un comportament molt estacional i relacionat amb el fred. Entre els mesos de novembre i març sempre hi ha hagut els grans pics de bronquiolitis, però enguany hi ha hagut menys de la meitat de casos que s'esperaven. En canvi, a partir de l'abril -ja fora del calendari habitual per a aquest virus i amb el covid cada vegada més sota control- tant els casos com les hospitalitzacions han repuntat. A l'atenció primària, per exemple, la setmana del 17 de maig es van arribar a superar els 200 casos en menors de cinc anys, una xifra que no es veia des del febrer del 2020.

El VRS s'escampa fora de temporada. "És un virus que causa una epidèmia anual i és molt freqüent que els nens es contagiïn a l'hivern. El que és excepcional, i no havia vist en trenta anys de professió, és que el brot no existís a l'hivern i aparegués a la primavera, a les portes de l'estiu", explica el cap del servei de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, Juanjo García. En aquest centre de referència per a la població infantil, entre octubre i març només un menor va ingressar per bronquiolitis. Ara, i des de mitjans de maig, n'atenen 30 a la setmana i n'hi ha uns quants que es queden hospitalitzats. "No arribem als nivells d'un hivern normal, però són molts per a la temporada estiuenca", afirma García.

A la Vall d'Hebron també hi ha una quinzena d'infants ingressats amb els bronquíols inflamats, el doble que fa quinze dies. A la mateixa època d'ara fa un any, enmig del covid, no n'hi havia cap, o gairebé, segons el cap de malalties infeccioses pediàtriques del centre, Pere Soler. "Al febrer ja començàvem a rebre alguns casos de bronquiolitis. Si bé no estem ni de bon tros en un pic de 40 o 50 ingressos com passava altres anys, l'ascens és continuat", explica. Assegura que les guàrdies d'aquestes últimes setmanes s'assemblen més a les dels mesos d'octubre i novembre que a les del juny, i diu que "això no havia passat mai".

No estem ni de bon tros en un pic de 40 o 50 ingressos com en altres anys, però l'ascens és continuat ” Pere Soler cap de malalties infeccioses pediàtriques de la Vall d'Hebron

En els mesos més freds de l'any, la bronquiolitis és la causa de més de la meitat de les urgències pediàtriques del país. Tot i que també poden emmalaltir, els menors que superen l'any no solen patir grans complicacions: a mesura que es fan grans, els símptomes s'assemblen cada vegada més al refredat comú. En canvi, per als pares dels lactants, la bronquiolitis és un malson. "Pot causar-los greus dificultats per respirar i que calgui ingressar-los a l'hospital, alguns a l'UCI", assenyala García. Per als pediatres, els brots de VRS també són un dels episodis més complexos de gestionar. "A diferència del covid, en pacients pediàtrics la bronquiolitis sí que ens preocupa especialment: les conseqüències poden ser molt greus si el menor entra en una UCI, es poden col·lapsar les urgències i les famílies passen un tràngol", diu Soler.

Mascaretes i restriccions

L'any passat, però, el coronavirus va eclipsar la resta de virus que es propaguen per les vies respiratòries i els casos de bronquiolitis van baixar en picat. Pràcticament van desaparèixer dels grans hospitals, si es comparen amb el volum d'atencions en un any d'abans del covid. "El 2020 va ser el millor any per a la salut dels nens: van reduir-se a mínims tots els virus respiratoris i les pneumònies causades per malalties bacterianes", explica García, pediatre del Sant Joan de Déu, on aquest hivern van atendre's només dos casos de bronquiolitis quan, en un hivern habitual, en rebien entre 1.300 i 1.500.

Aquesta tendència s'ha reproduït a diversos països del món i les causes específiques es desconeixen, però els experts atribueixen aquest gir en els patrons de circulació estacional dels virus respiratoris a les mesures de protecció individual i col·lectiva: l’ús de les mascaretes, l'augment del rentat de mans especialment a les escoles, el distanciament social i les restriccions de mobilitat.

La immunitat davant el VRS és parcial, com amb el de la grip, i la reinfecció és possible de temporada en temporada. L'absència de bronquiolitis durant tot un any, però, també fa que ara hi hagi un gran volum d'infants que no han tingut contacte amb el virus i, per tant, siguin susceptibles a contagiar-se en un mateix període de temps. "Ara caldrà veure si la desescalada [del covid] ens augmenta els casos o si el fet que s'acabi l’escola trunca aquesta circulació", resumeix Soler.

"Sembla que entrem en una fase de plató i no crec que hi hagi una allau de malalts. El més lògic seria que, amb la calor i la fi de les escoles, la corba es quedi una setmanes al mateix nivell i després baixi", planteja Juanjo García. Amb tot, el pediatra admet que hi ha molta incertesa entorn del patró de comportament que tindran a partir d'ara els virus respiratoris. "Pot ser que perdin la seva estacionalitat fins que es redreci una mica la situació pandèmica, ja que el covid es quedarà com un virus més. Això no vol dir que necessàriament augmenti la gravetat dels casos del VRS, però tot indica que anirem a destemps, com estem veient ara", conclou.

Fixar-se en altres països

L'article Efectes incerts de la pandèmia sobre els virus respiratoris, publicat a la revista Science, també constata que a mesura que les restriccions es relaxen i els programes de vacunació contra el covid augmenten, els països comencen a informar d’un augment de l’activitat i la circulació de certs virus epidèmics. “Què es pot esperar una vegada que disminueixi la pandèmia i s’eliminin les mesures de contenció? Si hi ha una reducció de la immunitat [als VRS] entre la població, els virus respiratoris endèmics podrien ressorgir amb patrons atípics o amb taxes d’atacs elevades (risc d’infecció més gran durant un període de temps específic) a causa de la gran població susceptible”, planteja l'estudi.

Els pediatres consultats per l'ARA admeten que el comportament dels VRS en països de l'hemisferi sud, com Austràlia, pot ser un avís per a la resta del món, especialment a Europa. "Austràlia va controlar el covid amb relativa facilitat, però quan van treure la mascareta i la població va relaxar-se, que ho va fer força ràpid, van ser els primers a tenir un pic molt important de bronquiolitis", subratlla Soler, pediatra de la Vall d'Hebron.

D'altra banda, els experts també remarquen que a molts països de l'Amèrica Llatina el covid ha exercit un "efecte nínxol", ja que tenen molta propagació de coronavirus i poca del VRS, mentre que a França, per exemple, fa setmanes que tots dos virus circulen al mateix temps. "Possiblement perquè allà són més laxos en el compliment de les restriccions", afegeix Soler.

El 2020 va ser el millor any per a la salut dels nens: van reduir-se a mínims tots els virus respiratoris ” Juanjo García cap del servei de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu

I què passa amb Catalunya? Segons el pediatra, com que hi ha menys circulació del covid, i tot i que no s'han retirat totes les mesures, la flexibilització ha obert la porta a altres virus respiratoris. En l'àmbit estatal, de fet, on s'està veient un augment d'aquests casos és a les dues zones més densament poblades i amb més interacció social: Barcelona i Madrid, amb les seves àrees metropolitanes.