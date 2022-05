El Torneig de Pàdel del Club Caldea torna en la seva quarta edició

Escaldes-EngordanyEl Club Caldea reprèn el Torneig de Pàdel, en la seva quarta edició, després de dos anys sense competició a causa de la pandèmia. Enguany, el campionat es durà a terme entre el 8 i el 12 de juny, i comptarà amb dues categories, tant per a homes com per a dones. Les inscripcions es poden fer online a través del web de caldea des d'aquest dimarts. El preu és de 30 euros i pels socis del Club el preu és de 25 euros.

Els participants rebran tots un pack de benvinguda, una dessuadora de la marca Bullpadel, podran jugar un mínim de dos partits, disposar de servei de fisioteràpia els dies de partit així com de l'accés al Club, i participar en el sorteig de nombrosos premis. El dissabte 11 de juny al matí també hi haurà un partit d'exhibició amb una de les millors parelles de la selecció catalana. Tots els partits es disputaran al millor de tres sets. En cas d'empat a sis jocs, es disputarà el tie-break en cada un aquests.

El torneig preveu premis per a les parelles guanyadores i per a totes les categories. El premi per als guanyadors de la Categoria 1, tant femení com masculí, és la participació en el Master Publidep que tindrà lloc al novembre a Barcelona, i inclou la inscripció al torneig per a la parella i tres nits d'hotel, així com dues entrades a INÚU, un Private Spa i un cistell de Júlia Perfumeria. A més, els guanyadors, els finalistes i els participants en la resta de categories rebran premis com material esportiu, entrades als Spas de Caldea, abonaments per al Club o classes a l'escola de pàdel, entre d'altres.