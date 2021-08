Totes les detencions per alcoholèmia entre mitjanit i les 1.30 hores de la matinada

Andorra la VellaLa policia va arrestar al llarg de la setmana passada vuit persones per conduir sota els efectes de l'alcohol a la xarxa viària del país entre la mitjanit i les 1.30 hores de la matinada. Així es desprèn del balanç de detencions que publica setmanalment el cos d'ordre, en el qual també figura el control d'un home, resident de 27 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de Justícia per crebantar una condemna d'arrest nocturn al Centre Penitenciari.

Entre les detencions per delictes contra la seguretat al trànsit hi figura l'arrest la matinada de dijous d'un resident de 29 anys per donar un resultat positiu a la prova d'1,16 grams per litre d'alcohol en sang després de patir un accident, el qual només va comportar danys materials. La resta d'actuacions policials es van dur a terme en controls rutinaris.