Tots els establiments d'Andorra obligats a atendre en català des de l'entrada en vigor de la nova normativa

Andorra la VellaUn dels canvis importants en la nova legislació del català que s'aprovarà el 25 d'abril fixa un canvi important en les obligacions per als establiments d'Andorra que tenen personal que atén de cara al públic. Això implica tant comerços, bars i restaurants com hotels o despatxos professionals, entre altres. La nova legislació dona el dret als clients, siguin del país o turistes, a que puguin adreçar-se en la llengua oficial per a ser atesos. I, com a gran novetat, tenen el dret a que qui els atengui ho faci en català.

Per poder donar garanties de la nova realitat idiomàtica als establiments d'Andorra s'han hagut d'introduir canvis importants. Actualment, la legislació estableix que els establiments només han de tenir una persona que atengui en català. Aquest fet fa molt difícil que les inspeccions acabin tenint com a resultat un expedient perquè sempre es pot justificar que la persona que hi havia de cara al públic no és el 'designat' per atendre en català.

La nova llei recull l'obligació que tots els empleats que tractin de 'cara al públic' en un establiment d'Andorra tenen l'obligació de respondre en català quan sigui aquesta la llengua que utilitza inicialment el client. Per tant, tots els treballadors que atenguin clients tenen l'obligació de conèixer l'idioma oficial. L'empresa serà responsable dels potencials incompliments si es fan inspeccions o hi ha queixes. L'empresa s'haurà de garantir que qualsevol empleat que atengui el públic tingui els mínims coneixements per poder mantenir l'atenció en català al client.