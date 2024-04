El "tramvia sense raïl", la proposta de l'Automòbil Club

Andorra la VellaEl president de l'Automòbil Club, Enric Tarrado, ha anunciat que tenen la intenció d'incloure una proposta a l'informe anual sobre mobilitat "inspirada en el tramvia de Vitòria", a Euskadi, conegut com a "tramvia sense raïl".

En una entrevista aquest matí a Avui serà un bon dia, ha aclarit que aquest sistema tindria el mateix sistema que un tramvia convencional, però sense la necessitat de construir cap raïl. Qüestionat sobre quines són les diferències respecte a una línia de bus convencional, explica que les entrades i sortides funcionen com les d'un tramvia, i que aquestes són molt més ràpides que les d'un autobús.

Aquest diari no ha pogut confirmar com és el funcionament del tren de la ciutat de Vitòria concretament. No obstant això, a internet sí que hi ha informació sobre els tramvies sense raïl, una tecnologia que els xinesos han estat provant els últims anys per millorar la mobilitat de diverses de les seves ciutats, amb un resultat molt positiu. Són una mena d'híbrid entre un tren, un tramvia i un autobús. El seu principal avantatge és que no requereixen tota la infraestructura dels trens o tramvies, sinó un carril únic, però sense perdre les prestacions d'aquests vehicles. La seva implementació resulta, per tant, molt més econòmica que la d'altres transports convencionals. El model ART, que s'observa a la fotografia de la peça, és fins i tot un model autònom que compta amb un conductor només per a emergències i per verificar el correcte funcionament de la maquinària.

Tot i això, Tarrado ha recalcat la idea que una sola proposta no és suficient per a canviar la mobilitat del país. Es necessitarien "un cúmul de coses", ha assegurat, per a solucionar els problemes de trànsit del país, tot i que aquest projecte seria un primer pas.