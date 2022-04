Trànsit dens de sortida del Principat en l'operació tornada

Andorra la VellaEls turistes que han visitat el país durant aquesta Setmana Santa han començat a marxar del Principat aquest Diumenge de Pasqua, fet que està provocant retencions per sortir del país per la frontera hispanoandorrana des de mig matí. Tal com informa el departament de Mobilitat a les xarxes socials, en aquests instants hi ha trànsit dens a la CG1. De fet, fins ara al voltant de les 14 hores més de 7.300 vehicles ja han deixat el país.

#TrànsitDens CG1 - Sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 17 de abril de 2022