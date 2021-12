El transport públic, Coopalsa, lamenta la situació d'aquest dilluns a la xarxa viària

Andorra la VellaCoopalsa lamenta la situació d'aquest dilluns a la xarxa viària i el seu paper com a transport públic de viatgers de les línies L2, L4, L5, L6 i LC. A través d'una nota informativa lamenten els perjudicis que la situació climatològica i el gran volum de vehicles a la carretera van poder ocasionar a les persones que van patir inconvenients amb el transport públic. Així, com també demanen disculpes pels enfrontaments que han patit alguns dels conductors a causa del cansament i del nerviosisme dels passatgers que per motius de seguretat no podien accedir als vehicles.

De fet, des de la companyia manifesten que la meteorologia adversa amb les fortes nevades, l'increment de vehicles pel pont a Espanya i la reducció dels aforaments al 70%, van complicar molt el servei. Durant el dilluns es va donar servei a 10.932 persones, 96 menys que un dia laborable normal. En la nota, informen que tots els vehicles de la companyia van estar de servei i que els conductors van treballar 185 hores més que en un dia laborable normal. Concretament, es va garantir el servei fins a quarts de dotze de la nit, moment en què es va donar per tancada la jornada, després d'allargar els trajectes fins a Ordino, el Pas de la Casa i Arinsal amb l'objectiu de no deixar ningú sense servei i garantir que tothom pogués tornar a casa.

Al llarg d'aquest dilluns, el quilometratge es va reduir en més d'un 18% respecte a un dia laborable normal, ja que els vehicles van estar molt temps aturats enmig de l'embús. De la mateixa manera, la velocitat mitjana va ser un 34% inferior a l'habitual a causa de les restriccions. Des de Coopalsa també agraeixen la feina i la ràpida actuació del COEX, ja que la situació hauria pogut ser molt més complexa. Finalment, també preveuen, que amb la millora de les condicions climatològiques i el descens de vehicles, la situació serà millor durant aquest dimarts i el dimecres, quan no hi haurà transport escolar.