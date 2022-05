El transport públic serà gratuït a partir del juliol

Andorra la VellaEl Govern preveu que la gratuïtat del transport públic sigui efectiva a partir de juliol. El ministre portaveu, Eric Jover ha manifestat que els títols estaran disponibles a partir de l'1 juliol en físic o a través de les aplicacions. En aquest sentit, tot i que encara s'està en converses amb les companyies, des del Govern remarquen que l'objectiu és que l'usuari no hagi d'avançar l'import del tiquet, sinó que sigui gratuït i que la companyia generi drets des de la primera validació del títol de transport.

Una altra de les mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania com és l'increment dels salaris segons l'IPC en els inferiors als salaris mitjà, serà efectiva a partir de l'1 de juny. Respecte a aquestes mesures, Jover ha informat que el Govern preveu aprovar el projecte de llei el 7 de juny per extrema urgència i necessitat. D'aquesta manera, només es necessitarien 48 hores perquè el text pugui ser votat al Consell General el dia 9 de juny, ja que s'eliminen les etapes de les comissions. Fins que l'executiu aprovi el text, Jover ha explicat que es vol que els grups parlamentaris puguin fer arribar propostes per tal que es puguin incorporar al text.

Pel que fa a la reunió del consell econòmic i social que va tenir lloc aquest dimarts, el ministre en fa una valoració positiva. "Tot el que és diàleg i compartir mesures, escoltar i intentar trobar punts d'entesa amb actors econòmics i socials millor que millor", ha indicat Jover, afegint que de les 27 mesures proposades entre els sindicats i la CEA, "més d'un terç es desenvoluparan de manera plena o parcial", però no sempre lligades al projecte de llei per millorar el poder adquisitiu dels ciutadans. Tot i així, ha manifestat que és "normal que no puguem acontentar a tothom" perquè sindicat i patronal defensen interessos que es troben oposats.