Treball conjunt amb l'ONCE per potenciar la integració laboral de les persones amb discapacitat

Andorra la VellaUna delegació del grup social ONCE es troba de visita al país entre aquest dimarts i dimecres per analitzar diferents col·laboracions que hi podria haver amb Andorra. La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha explicat, després de la jornada de treball d'aquest dimarts al matí, que una de les col·laboracions més immediates serà oferir, de cara a l'any que ve, uns tallers formatius que han de permetre treballar de manera interna a la funció pública de tal manera que els concursos i edictes "siguin accessibles a totes les persones amb discapacitat". En aquest sentit, i malgrat les eines legals que afavoreixen la discriminació positiva, "la realitat és que costa que hi accedeixin", ha reconegut Pallarés.

Pallarés ha recordat que des del 2017 Andorra forma part del programa iberoamericà per la discapacitat, que "és molt ampli i afecta moltes qüestions de desenvolupament de polítiques públiques" i que precisament l'ONCE ostenta el càrrec de secretaria d'aquest programa. En aquest sentit, la titular d'Afers Socials ha subratllat que tenint en compte que la col·laboració amb l'ONCE en el marc d'aquest programa pot ser "molt àmplia" per això es va proposar aquestes dues jornades de treball. A més, es pot establir una relació amb la fundació, ja que té diversos programes d'internacionalització dels quals Andorra es podria beneficiar.

Així, la primera de les col·laboracions ja es plasmarà de cara a l'any vinent a través d'aquests tallers que s'adapten a cada país que integra el programa iberoamericà, ja que la realitat d'uns i els altres és diversa. Pallarés ha manifestat que l'objectiu és arribar a les quotes de contractació marcades per a persones amb discapacitat dins l'administració pública, un mandat que també s'ha fet des del Consell General. En aquest sentit, ha destacat que aquest taller que es podrà fer a Andorra ha de servir per millorar l'accés de les persones amb discapacitat als llocs de treball de l'administració, gràcies al fet de trobar les mancances i "millorar el procés".

Aquesta tarda era previst que els responsables del projecte social de l'ONCE es trobessin amb les associacions, especialment les més vinculades amb la discapacitat visual i en aquest sentit també caldrà veure quines col·laboracions en poden sorgir. Dimecres es tractarà també el tema de l'accessibilitat, i especialment, l'ajuda que poden prestar per actualitzar la llei.

El que no s'abordarà durant aquesta visita és la possibilitat que al país es pugui implantar el programa vinculat a la venda de cupons. En aquest sentit, Pallarés ha manifestat que aquesta qüestió més vinculada al joc s'està portant des dels ministeris de Finances i Exteriors, ja que requereix uns convenis específics i s'emmarca més en les negociacions bilaterals entre estats. Pallarés ha manifestat, però, que aquest acord està sobre la taula i que els ministres titulars d'Afers Socials, Afers Exteriors i Finances l'han tractat i que ara el darrer és el que manté els contactes per les qüestions relacionades amb el joc.

Treball en xarxa per atendre els problemes de salut mental

D'altra banda, i qüestionada sobre la demanda d'algunes entitats que hi hagi un seguiment més exhaustiu de certes problemàtiques, després que en menys d'una setmana dues persones amb problemes de salut mental hagin mort, la titular d'Afers Socials ha manifestat que és un tema que "ens colpeix a tots" i ha destacat que cal una "reflexió" sobre com "millorar el treball en xarxa". En aquest sentit, ha recordat la coordinació entre Educació, Salut i Afers Socials per treballar de forma transversal per apropar-se "cada vegada més" a aquests casos, però ha reivindicat també el paper de les entitats socials.