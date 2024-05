Un treballador denuncia que va patir abusos laborals del 2007 al 2019

336.394 euros. Aquest és el preu per tenir durant anys a un empleat en condicions abusives amb pràctiques fregant l'esclavisme. El treball era en una explotació agrícola i l'abús va durar dotze anys.

L'empresari va reconèixer que es van produir condicions abusives en vers l'empleat en haver treballat hores sense remuneració o no gaudint de totes les vacances. Va acceptar una ordenança penal "perquè era conscient que el seu comportament no es limitava a deixar de pagar hores extraordinàries o part de vacances, ja que aquesta circumstància no comporta per si sola, conseqüències penals".

Tot i haver acceptat l'ordenança penal amb una pena condicional, vinculada a pagar la indemnització, per condicions abusives de treball, el patró va recórrer al Tribunal Superior.

La sentència recull que el treballador va patir condicions abusives del 2007 al 2019 i a l'empresari "no li interessava que pogués obtenir una autorització de treball. Així, podia abusar d’ell com més li convingués". I com no li pagava les hores extra tampoc volia fer-li un contracte. "Un contracte de treball que exclogués el pagament de les hores extraordinàries, seria contrari a llei".

El cost de tot el que no se li ha abonat durant dotze anys per les hores de més fetes i la falta de vacances puja a 336.394 euros.