Els treballadors que no responguin en la mateixa llengua quan els parlin en català seran sancionats des de l'octubre

Andorra la VellaEls grups de Demòcrates, Concòrdia, PS i Ciutadans Compromesos van anunciar aquest dijous un ampli acord parlamentari per al projecte de llei destinat a la protecció del català. D'aquesta manera, s'espera que el projecte de llei pugui ser aprovat amb una majoria clara el pròxim dijous, 25 d'abril.

Una de les mesures més mediàtiques ha estat l'obligatorietat de fer un curs de més de 30 hores de català per a poder renovar el permís de residència. No obstant això, hi ha altres decisions contundents que també afecten molts treballadors del Principat.

Qualsevol treballador d'un establiment comercial o empresa del país tindrà l'obligació de mantenir la llengua si el client s'hi dirigeix. En cas de no ser així, serà susceptible de sanció a partir dels sis mesos de l'entrada en vigor de la llei. És a dir, a partir del mes d'octubre i poc abans d'encarar la temporada d'hivern.