El tren amb França que permetria dinamitzar les relacions amb l'Arieja

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç considera que seria molt interessant poder establir una línia de connexió de tren amb França. Així ho ha explicat el president Miquel Armengol, en referència a un estudi que va fer l'organisme. El tren amb França, permetria, segons ha dit Armengol al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional, augmentar els vincles amb el país veí. A més de major relació econòmica, hi hauria un increment del turisme. I el president de la Cambra ha obert una altra porta. El tren facilitaria que hi hagués transfronterers que visquessin a l'Arieja, amb un cost de l'habitatge molt més econòmic que al Principat.

Un dels elements més sorprenents és que la Cambra considera que la connexió més viable amb Espanya no hauria de passar per la Seu d'Urgell segons recalquen per qüestions logístiques. En canvi, advoquen més per fer una connexió a través de Bellver o Martinet.