Trenta-un anys de la gran nevada que va atrapar més de 7.000 turistes a la carretera per la Puríssima

Andorra la VellaMés de 7.000 persones es van quedar atrapades a les carreteres del país a causa d'una gran nevada per aquestes dates ara fa 31 anys. El pont de la Puríssima és una festivitat clàssica al país per l'arribada de milers de visitants i turistes per avançar les compres de Nadal i aprofitar el tret de sortida de la temporada d'esquí, però les condicions meteorològiques fatídiques amb les quals es van trobar el 1990 van desfer la imatge idíl·lica que tenien del país en haver de passar gairebé 24 hores atrapats a la carretera.

Malgrat que enguany la neu també ha caigut en abundància i al llarg de la jornada d'aquest diumenge s'ha activat la fase groga a diversos punts del país, ara fa trenta-un anys, concretament el 8 de desembre a la tarda del 1990, va començar a nevar amb força provocant el col·lapse de les vies des d'Encamp i la Massana fins a la Farga Moles, tot atrapant com en una trampa més 7.000 visitants que es disposaven a abandonar Andorra i tornar a les seves llars. Les precipitacions van deixar gruixos de fins a 40 centímetres de neu al nucli urbà d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

La predisposició del Govern, dels departaments encarregats de la neteja de la xarxa viària i dels comuns van ser claus en la gestió de la situació. D'aquesta manera, les administracions van posar al servei dels visitants atrapats a les carreteres espais públics perquè poguessin descansar en un indret arrecerat més enllà del seu propi vehicle. Tots els hotels tenien el cartell de complet penjat, motiu pel qual poliesportius, sales comunals, esglésies, col·legis, discoteques, supermercats i cases particulars es van convertir en allotjaments improvisats, alguns amb servei de càtering i tot.

La situació es va començar a normalitzar a partir de diumenge 9 de desembre del 1990 a les nou del vespre gràcies a la feina i la coordinació de tots els agents interventors. Cal destacar que des d'aquell fet, el COEX sempre disposa d'una màquina llevaneu a la frontera hispanoandorrana per si es tornés a donar la circumstància, poder actuar amb celeritat i evitar una situació com la viscuda fa trenta-un anys.