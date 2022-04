Tres andorrans morts en un accident a la carretera de Guissona a Ponts

OliolaTal dia com avui de fa 10 anys, el 9 d'abril de 2012, va ser notícia...

La carretera que va de Guissona a Ponts, la L-313 ha estat l'escenari d'un accident mortal amb tres víctimes andorranes, que ha tingut lloc aquest diumenge al vespre. En el sinistre es van veure implicats dos cotxes que van topar frontalment per causes que encara es desconeixen i que estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra. A banda de les víctimes mortals, quatre persones més van resultar ferides i van ser traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida.

Els Mossos d'Esquadra van ser alertats d'un accident a la carretera L-313 al terme municipal d'Oliola. En l'accident van topar frontalment dos vehicles i podria haver-hi estat implicat un tercer cotxe. En un dels vehicles hi viatjaven cinc persones, totes elles de nacionalitat andorrana, i tres van resultar mortes: Emília M.M., de 57 anys, Antonio M.A., de 61 anys, i Meritxell M.M., de 25 anys.

A conseqüència del sinistre es va haver de tallar la circulació en ambdós sentits de la marxa fins a les 20 hores, i després es van desviar pel lateral de la via fins que a les 23 hores es va normalitzar la circulació. En l'accident van treballar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, cinc ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats del SEM.

Aquest dilluns al matí s'ha produït un altre accident a la C-14, a l'alçada d'Organyà, i per aquest motiu s'ha hagut de tallar la circulació, tot i que encara no se sap més informació.