Tres mesos a la presó per un camioner per alcoholèmia reincident si no troba feina aviat

Andorra la VellaUn camioner va ser aturat en un control d'alcoholèmia. Conduïa un camió per sobre dels 3.500 quilograms ja que llavors estava treballant com a repartidor de productes. Va donar positiu per sobre del nivell delictiu, que en els conductors professionals és de 0,5 grams d'alcohol per litre de sang, i va ser condemnat per ordenança penal a tres mesos de presó condicional, ja que era reincident, i obligat a seguir un tractament contra l'alcoholisme en la Unitat de Conductes Addictives (UCA). A més se'l va condemnar a 24 mesos sense el permís de conduir, 800 euros de multa i sis mesos d'inhabilitació per treballar com a repartidor.

La condemna de tres mesos no l'havia de complir a la Comella perquè es va considerar que així podria mantenir la feina. L'home, però no va poder acreditar que encara estigués treballant després del moment en què va ser detingut i condemnat. La fiscalia va demanar que complís la condemna dels tres mesos a la Comella. La defensa de l'home es va oposar assegurant que estaria treballant i que l'home estava de baixa.

El Tribunal Superior ha estat d'acord en que l'home no ingressi a la Comella amb una condició: "l’acreditació davant del Batlle amb caràcter previ a l’inici del compliment de la pena que el recurrent disposa d’activitat laboral". En cas que no demostri aviat que té feina, passarà tres mesos a la Comella.